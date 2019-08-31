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Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde toplanan halk, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü düzenledi.

Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde toplanan halk, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü düzenledi.
Şeyh Hadid merkezinde, öğlen saatlerinde ÖSO güçlerinden Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe'nin öncülüğünde toplanan yaklaşık 4 bin Suriyeli, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri açtı. Çevre köyler ve kasabalardan da gelen halk Türkiye'ye destek ve teşekkür yürüyüşü düzenledi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan kalabalık bir süre sonra dağıldı.

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Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşüSuriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşüSuriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşüSuriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

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