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Suriyeli 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Suriyeli iki ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda Suriyeli iki ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangına çocuklarıyla birlikte uykuda yakalanan aileleri, çevredekiler son anda kurtardı.

Tomtom Mahallesi Karabaş Dere sokakta bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler yanan evin kapısına çaldı. Suriyeli iki ailenin kaldığı evde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine mahalle sakinleri kapıyı kırıp girdikleri evde uyurken buldukları 3'ü çocuk 6 kişiyi yanan evden dışarı çıkardı. Mahalle sakinleri suyu akmayan evi, el birliği ile kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Çocukların evdeki oyuncakları ve bina girişindeki bebek arabaları su içinde kaldı. Bir mahalle sakini, "Evde uyuyorlarmış, yangın çıkmış biz farketmesek hepsi gidecekti. Komşularla birlikte hepsini evden çıkardık. Üç tanesi 2,3,5 yaşlarında çocuktu" diye konuştu.

"ÖNCE ÇOCUKLARI ALDIK, KOVALARLA SU TAŞIYIP SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"

Bir diğer mahalle sakini de "Komşular dumanı görmüş, eve çıktık uyuyorlardı, önce çocukları aldık aile panik yaptı. Sonra kadınları çıkardık. Evde su akmıyordu, komşular yardıma geldi. El yordamıyla kovalarla su taşıyıp söndürmeye çalıştık" diye konuştu.

SAVAŞTAN KAÇINCA OKULU BİTİREMEDİ, GEÇEN YIL YENİDEN OKULA BAŞLADI

Bacanağı ile aynı evde yaşayan Hasan Alhasan, "Ben gece çalışıyorum. Bacanağım gündüz çalışıyor sabah işten geldim, uyuyordum. Mahalle sakinleri bizi uyandırdı. 2011 yılında Suriye'de üniversite öğrencisiydim. O zaman son bir sınavım vardı devam edemedim. Savaştan dolayı kaçtık, geçen yıl yatay geçiş ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümüne başladım. Okul devam ediyor" dedi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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