HABER

Suriyeli aşiret liderlerinden ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

Suriye Aşiretleri Genel Sekreteri Abdullcevad Musa Elali ve Abraz Aşireti lideri Muhmammed Elmişeil ortak basın açıklaması yaptı.

Suriyeli aşiret liderlerinden ortak açıklama

Suriye Aşiretleri Genel Sekreteri Abdullcevad Musa Elali ve Abraz Aşireti lideri Muhmammed Elmişeil ortak basın açıklaması yaptı. Liderlerin yaptığı açıklamada Türkiye’nin yaptığı iyiliklere dikkat çekilerek, “Suriye topraklarında YPG/PKK istemiyoruz” mesajı verildi.
Burada konuşan Abraz Aşireti lideri Muhmammed Elmişeil, “Biz YPG/PKK’yı istemiyoruz. Çünkü bizim topraklarımıza saldırdılar. Esed’i de istemiyoruz” dedi.
Suriye Aşiretleri Genel Sekreteri Abdullcevad Musa Elali ise “Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye’nin bu davranışı unutmayacağız. Tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Suriye’ye her yerden terörist getirmişler. Biz bu savaşta sadece Esed’le savaşmıyoruz. Dışarıdan gelen başka güçler de var. Sadece mazlum ve gariban olanlar Türkiye’ye geldi. Biz Türkiye’ye çok güvendik. İleride savaş bitince Türkiye’den başka kimseye güvenmeyiz. Biz YPG/PKK’yı istemiyoruz. Çünkü bizim topraklarımıza saldırdılar. Esed’i de istemiyoruz. İnşallah Doğu Fırat tarafında Türkiye ile bir çalışma yaparız” şeklinde konuştu.
Elali, Suriyeli gençlere de çağrıda bulunarak, “Doğu Fırat tarafındaki Özgür Suriye Ordusu ve siviller olarak biz oradaki PKK’yı kovalayacağız. Oradaki bölgeyi Türkiye ile alacağız. Türkiye ile her şeyi yapabiliriz. Türkiye bizi desteklerse önümüzde kimse duramaz. Türkiye’de yaşayan ve kötülük yapan Suriyeli gençler herkesi temsil etmiyor. Biz Türkiye’den Suriye’de güvenli bir bölge istiyoruz. Güvenli bölge olursa biz teröristlerle rahat bir şekilde savaşabiliriz” diye konuştu.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Kelesli muhtarlar başkanlarını seçtiKelesli muhtarlar başkanlarını seçti
Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildiMilyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.