Suriyeli aşiretlerden Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyona destek

Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

Müslat, terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sürdürebilmek için bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ı bahane ettiğini söyleyerek "Hatta bu bahaneyi güçlendirmek için elindeki DEAŞ mahkumlarını salıverdiği hususlarına da dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Aşiretler meclisi üyesi Müslat, operasyonun Suriye halkı için büyük bir önem taşıdığını kaydederek "Allah'ın izniyle atılacak bu adımın tüm Suriyeliler açısından, Suriye toprağının tamamının diktatörlükten, kin, nefret ve terörden kurtuluşu için bir umut ışığı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

150 aşiret, 2018’in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

