Suriyeli çift hat sanatıyla hayata tutunuyor

GAZİANTEP (AA) - ABDULLAH YASİR ATALAN - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç ederek Gaziantep'e yerleşen Suriyeli çift, hat ve ebru sanatlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Hattatlığa 13 yaşında başlayan Halepli Muhiddin Necib Badenjki (70), ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce eşi Hasnaa Tahhan (60) ve çocuklarıyla Gaziantep'e yerleşti. Burada eşine de hat ve ebru sanatlarını öğreten Badenjki, tek odalı evinde eşi Hasnaa Tahhan'la birlikte hem savaşın acı hatıralarını unutmaya hem de sanatlarını icra ederek ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Ülkesinde yaklaşık 50 yıl hat ve ebru dersleri de veren Badenjki, Gaziantep'te de Türk ve Suriyeli öğrencilere ücretsiz verdiği eğitimlerle bu sanatları öğretmeye çalışıyor. Muhiddin Necib Badenjki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen sanatını hala heyecanla icra ettiğini belirtti. Hat icazetini üstadı Suriyeli İbrahim Rifae'den aldığını dile getiren Badenjki, kendisinin de burada dersler verdiği başarılı öğrencilerine icazet verdiğini kaydetti.

- Üç Türk öğrenciye hat icazeti verdi Badenjki, bugüne kadar 3 Türk öğrencisine hat icazeti verdiğini aktararak, "Burada aynı zamanda ders de veriyorum. Genellikle ortaokul ve lise seviyesindeki Türk ve Suriyeli öğrencilere hat dersleri verdim. Öğrencilerim hat alanında bir çok ödül kazandı." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yerleştikten sonra hat ve ebru sanatlarındaki tecrübelerini eşine de aktarmaya başladığına dikkati çeken Badenjki, şunları kaydetti: "Türkiye'ye geldikten sonra çocuklarımız farklı illerde yaşamaya başladığı için eşimle baş başa kaldık. Ona önce hat yazısını sonra da ebru sanatını öğretmeye başladım. Evde tek başımızayız ve her zaman birbirimize yardım ediyoruz. Eşim daha sonra Türk usulü süsleme sanatı ile ilgilenmeye başladı. Gaziantep'te belediyenin atölyelerinde bu süsleme sanatını öğrencilere öğretmeye başladı. Ben Türk usulü süsleme sanatını bilmiyordum, Fatımi usullerini biliyordum. Şimdi ben de ondan Türk usulü süsleme sanatını öğrenmeye başladım." Badenjki, Türkiye'de de çok iyi hattatlar olduğuna dikkati çekerek, "Öğrenciler de bu sanata yoğun ilgi gösteriyor. Türkler hat sanatına kıymet veriyor. Benden hat levhaları satın alıyorlar." dedi.