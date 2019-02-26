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Suriyeli çocuklara giysi yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Suriyeli çocuklara giysi yardımı

SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan, İhsan ve Vefa Derneğinin destek verdiği "Bizi Isıtın Projesi" kapsamında Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki 500 çocuğa giysi yardımında bulunuldu.

SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Mohammad Kındawı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de imkansızlıklar ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlere yardım etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'nin farklı kentlerindeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Kındawı, "Savaştan en çok etkilenen çocuklara elimizi uzatıyoruz. Onların üşümemesini ve yüreklerini sıcak tutmak istiyoruz. Bu kapsamda Lazkiye kırsalında 500 çocuğa mont yardımında bulunduk." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
giysi yardımı Suriyeli çocuklar

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