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  4. Suriyeli çocuklara şark çıbanı taraması

Suriyeli çocuklara şark çıbanı taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

MSB, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda terörden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şark çıbanına karşı tarama ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şark çıbanına karşı tarama ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

MSB'nin Twitter adresinden bölgede yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Videoda, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik tarama ve tedavi faaliyetleri yer aldı.

Doktorların, Suriyeli çocukların yaralarına müdahale ettiği görüntülerde, Suriyeli bir anne de Türk askerlerine teşekkür ederken, "Hastaneye geldik, bizi kabul ettiler. Çocuklarımıza ilaç verdiler. Şimdi daha iyi oldular." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı MSB

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