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Suriyeli gencin sokak röportajındaki sözleri olay oldu: Dilenmiyorum, çalışıyorum, ben bir insanım...

20.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli gencin, sokak röportajında söyledikleri gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda 17 yaşındaki genç, bir Suriyeli olarak Türkiye'de nasıl yaşadığını anlattı. "Ben dilenci değilim hem çalışıyorum hem okuyorum" diyen gence bazı vatandaşların ise "ülkene dön" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajına Suriyeli genç ve söyledikleri damga vurdu. Vatandaşlara "Ekonomiden memnun musunuz ve yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorularının yöneltildiği sokak röportajında konu bir anda Suriyeli mültecilerin durumuna geldi.

SURİYELİ GENCİN SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sığınmacılar konusu konuşulurken, araya giren 17 yaşındaki Suriyeli gencin söyledikleri sonrası tartışma daha da alevlendi. Bir Suriyeli olarak neler yaşadığını ve Türkiye'de hangi şartlarda yaşadığını anlatan genç, vatandaşların tepkisiyle karşılaşsa da kendisini ifade etmeye çalıştı.

"HEM ÇALIŞIYORUM HEM OKUYORUM"

"Ben dilenci değilim hem çalışıyorum hem okuyorum" diyen genç, kadınları taciz edenlerle ilgili ise "kim yapıyorsa sınır dışı edin" dedi.

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"BEN BİR İNSANIM VE BİR İNSAN OLARAK BURADA KONUŞUYORUM"

"Neye göre konuşuyorsun? Ülkene git" diyen yaşlı bir adama yanıt veren Suriyeli genç "Ben bir insanım ve bir insan olarak burada konuşuyorum. Bizim başkanımız bizi vuruyor, askere giden gençlerimiz kendi insanlarını vuruyor. Kendi kendimizi vuruyoruz. O yüzden buradayım" dedi.

İşte sosyal medyada hızla yayılan o röportajda Suriyeli gencin söylediklerinden öne çıkanlar şöyle;

"BABAM İŞTEN ÇIKARILDI, BEN DİLENCİLİK YAPMIYORUM"

"Babam Suriyeli diye işten çıkarıldı. Ben hem okuyup hem çalışıyorum. Dershanenin taksidini ödüyorum. Ben kimseden bir şey dilenmiyorum, dilencilik yapmıyorum. Herkese saygı duyuyorum ben. Okuldan ayrılmak zorunda kaldım Suriyeli olduğum için. 9. sınıftaki ortalamamla ben sınıfın birincisiydim.

Kim insanları taciz ediyorsa onları kovun. Ben taciz edersem beni de kovun. Ben bunu yaparsam hak ettim demektir.

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Ben bir insanım ve bir insan olarak burada konuşuyorum. Bizim başkanımız bizi vuruyor, askere giden gençlerimiz kendi insanlarını vuruyor. Kendi kendimizi vuruyoruz. O yüzden buradayım"

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suriyeli
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