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Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- İSTANBUL'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi. Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.
Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.
Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmışSuriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmışSuriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

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