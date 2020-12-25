Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada

Belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı.

Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü. Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı.

Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu. 3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.

Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.

DHA

