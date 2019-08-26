HABER

Suriyeli kız çocuklarının "saçlarına örgü, yüreklerine kardeşlik" götürecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "saçlara örgü, yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 18 gönüllü kuaför, Azez'deki kamplarda kalan 2 bin Suriyeli kız çocuğunun saç kesimi ve bakımını yapacak - Proje Koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen: - "Geçen yıl erkek çocuklarına bayram tıraşı yapmıştık. Kız çocukları bize çok hüzünlü bakmışlardı. Doğduklarından itibaren saçlarına dokunulmayan, saçları kesilmemiş ve o özeni görmemiş kız çocuklarının saçlarını tarayalım, örelim diye gönüllü kuaförlerle tekrar geldik"

KİLİS (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "saçlara örgü, yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 18 gönüllü kuaför, Azez kentindeki kamplarda kalan 2 bin Suriyeli kız çocuğunun saç kesimi ve bakımını yapacak.

İHH ile çocuklar için kurulmuş olan iyilik hareketi "For Children" ve sosyal medya platformu "Human Movie Team" iş birliğiyle Suriyeli kızlar için başlatılan "hem saçlara hem kalplere örgü" projesi ikinci kez hayata geçirilecek. "Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapılacak.

Türkiye'den gidecek kuaförler, bölgedeki gönüllü kuaförler ile birlikte kamp hayatında hiç saçı kesilmemiş, bakım yapılmamış çocukların saçlarını rengarenk tokalarla süsleyecek.

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 18 gönüllü kuaför, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Proje Koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri projenin ikincisini hayata geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Azez kentindeki kamplarda yaşayan 2 bin kız çocuğuna saç kesimi ve saç bakımı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Gökçimen, "Geçen yıl erkek çocuklarına bayram tıraşı yapmıştık. Kız çocukları bize çok hüzünlü bakmışlardı. Doğduklarından itibaren saçlarına dokunulmayan, saçları kesilmemiş ve o özeni görmemiş kız çocuklarının saçlarını tarayalım, örelim diye gönüllü kuaförlerle tekrar geldik." diye konuştu.

Gökçimen, bölgede iki gün sürecek olan çalışmaya Suriyeli yerel kuaförlerin de destek vereceğini sözlerine ekledi.

Gönüllü kuaför Gülsüm Akman da savaş mağduru çocuklara destek olmak adına Muş'tan geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar geçen yıl çok mutlu oldular. Hayatımda o kadar saç yaptım ama hiç bu kadar saçlarına dokunurken mutlu olanını görmedim. Taktığımız renkli tokalarla, onlara getirdiğimiz küçük hediyelerle o kadar çok mutlu oldular ki onların gülümsemeleri halen aklımdan çıkmıyor. Çok mutlu oldular ve onların 'bir daha gelin' deyişleri bizi çok mutlu etti. Şimdi aynı heyecanla geldik. İnşallah tekrar aynı mutluluğu yaşarız."

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekip, Suriye'ye geçmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Proje kapsamında Suriyeli çocuklara, ayakkabı, kıyafet ve oyuncak ile çeşitli hediyeler verilecek.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Ağrı Dağı'na tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat çektilerAğrı Dağı'na tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat çektiler
Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılarŞehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı "Hem saçlara hem kalplere örgü" projesi Kilis Suriyeli çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.