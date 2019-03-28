Küçüklüğünden bu yana boş zamanlarını resim yaparak geçiren Ramomamo, öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfetti. Öğretmeninin de desteğiyle resim çizmeye yoğunlaşan ve bu alanda kendisini kısa sürede geliştiren Ramomamo, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Tüketici Ödülleri Resim Yarışması"na katıldı. Ramomamo, 198 eser arasında bilinçli tüketici olmada ailenin önemini vurguladığı resimle rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Ramomamo, başarısı dolayısıyla dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

Merve Ramomamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Küçüklüğünden bu yana resim çizdiğini anlatan Merve, resim çizerken kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Ramomamo, öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfettiğini dile getirerek, "Resim çizdiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. En sevdiğim şey resim çizmek ayrıca Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Bu okulda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların hayatını kurtarabilmek için doktor olmak istiyorum. Ne zaman mutlu olsam ya da üzülsem resim çizerim. Resim çizmeye devam edeceğim." dedi.

Kendisine birincilik ödülü getiren resminde bilinçli tüketici olmada ailenin önemini vurguladığını aktaran Merve, "Atıkların geri dönüştürülmesiyle çevre kirliliğinin azaldığını, daha yeşil bir dünyada yaşayabileceğimizi resmettim." diye konuştu.

- "Ödül alması beni çok gururlandırdı"

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Nesibe Şen de Merve'nin yeteneğini fark ettikten sonra onunla özel ilgilenmeye başladığını dile getirdi.