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Suriyeli muhaliflerden Putin'in açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

Suriyeli muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Esed hükümeti ve İdlib'e askeri operasyona yönelik açıklamaları hakkında bildiri yayımladı - Bildiriden: - "12. Garantörler Toplantısı'nda siyasi süreçlerle çözümlerden bahsedildiği sırada savaş uçakları İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimleri yakıp katliamlar yapıyordu" - "Suriye hükümeti meşruiyetini kaybeden, vatandaşlarına en basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere dönüşen bir rejim oldu"

İDLİB (AA) - Suriyeli muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Esed hükümeti ve İdlib'e askeri operasyon konularında yaptığı açıklamalara yönelik yayımladıkları bildiride, "Suriye hükümeti meşruiyetini kaybeden, vatandaşlarına en basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere dönüşen bir rejim oldu." ifadelerini kullandı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi ile Milli Ordu, Putin'in Çin'in başkenti Pekin'de "Esed hükümeti kazandı." ve "İdlib'e askeri operasyonu göz ardı etmiyorum." şeklindeki açıklamaları dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

"12. Garantörler Toplantısı'nda siyasi süreçler ve çözümlerden bahsedildiği sırada savaş uçakları İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimleri yakıp katliamlar yapıyordu." ifadesi kullanılan bildiride, sivil yerleşimlerde yaşayanları hedef almanın, okul ve evleri içinde bulunanların üzerine yıkmanın ve yasak silahları kullanmanın bir "kazanma göstergesi" olmadığı belirtildi.

Bildiride, "Suriye hükümeti meşruiyetini kaybeden, vatandaşlarına en basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere dönüşen bir rejimdir." ifadelerine yer verilerek, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde bile direnişin devam ettiği vurgulandı.

Putin'in Esed rejimine destek vermesinin ölüm ve yıkıntıların devam etmesi anlamına geldiği kaydedilen bildiride, "Devrim, Esed rejimi alaşağı edilene, ülke bağımsızlığa kavuşana ve Rusya ve İran milislerinden temizlenene kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin, Pekin'de "Bir Kuşak, Bir Yol" konferansından sonra düzenlediği basın toplantısında, İdlib'deki gruplara askeri operasyonla ilgili, "Ben bunu göz ardı etmiyorum fakat Suriyeli dostlarımızla insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
milli ordu Ulusal Özgürleştme Cephesi

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