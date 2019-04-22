GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Sizlerden beklentimiz, Türkiye'de yaşadığınız süre içerisinde hem kendiniz hem çocuklarınız dil meselesini çözsün. Bunu çözemezseniz topluma entegre olamazsınız. İkinci mesele çocuklarınızın iyi eğitim alması, meslek edinmesi." dedi.

Gül, Suriyeli Dernekler Platformu tarafından bir otelde düzenlenen "Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, her ayın son cuması toplanarak, Suriyelilerle ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Suriye'deki savaşın bir gün biteceğini ve herkesin memleketine döneceğini dile getiren Gül, "Kendi ülkelerini inşa edecek donanımda olmaları gerekir. Bunun için de en önemli şey çocukların, gençlerin iyi yetişmesi için sağlanan imkanlar." dedi.

Gül, Türk sivil toplum kuruluşlarının da Suriyelilerin meselelerini çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, sorunların öncelik sırasına göre çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

İhtiyaçların sınırsız, imkanların sınırlı olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu: