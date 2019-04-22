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"Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül: - "(Suriyeliler) Sizlerden beklentimiz, Türkiye'de yaşadığınız süre içerisinde hem kendiniz hem çocuklarınız dil meselesini çözsün. Bunu çözemezseniz topluma entegre olamazsınız. İkinci mesele, çocuklarınızın iyi eğitim alması, meslek edinmesi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Sizlerden beklentimiz, Türkiye'de yaşadığınız süre içerisinde hem kendiniz hem çocuklarınız dil meselesini çözsün. Bunu çözemezseniz topluma entegre olamazsınız. İkinci mesele çocuklarınızın iyi eğitim alması, meslek edinmesi." dedi.

Gül, Suriyeli Dernekler Platformu tarafından bir otelde düzenlenen "Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, her ayın son cuması toplanarak, Suriyelilerle ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Suriye'deki savaşın bir gün biteceğini ve herkesin memleketine döneceğini dile getiren Gül, "Kendi ülkelerini inşa edecek donanımda olmaları gerekir. Bunun için de en önemli şey çocukların, gençlerin iyi yetişmesi için sağlanan imkanlar." dedi.

Gül, Türk sivil toplum kuruluşlarının da Suriyelilerin meselelerini çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, sorunların öncelik sırasına göre çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

İhtiyaçların sınırsız, imkanların sınırlı olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Eğer öncelikleri iyi belirlemezseniz kaynakları israf etmiş olursunuz. Temsil ettiğiniz kitleye iyi hizmet vermemiş olursunuz. Sizlerden beklentimiz, Türkiye'de yaşadığınız süre içerisinde hem kendiniz hem çocuklarınız dil meselesini çözsün. Bunu çözemezseniz topluma entegre olamazsınız. İkinci mesele, çocuklarınızın iyi eğitim alması, meslek edinmesi. Türkiye'de de başka yerde de yaşasa mesleki donanıma sahip olmalı. Güvenli bölgede okul açıldı. Liseden sonraki eğitimin bir ayağı daha güçlü olacak. Kısa ve orta vadede de olsa çözülemeyecek mesele yok."

Bir süre önce istifa eden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatab da Suriyelilerin "terörist rejim" tarafından çok büyük saldırılara maruz kaldığını ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Suriyelilerin üçte birinin ülkelerinden göç ettiğini aktaran Hatab, Türkiye'nin insani, politik ve askeri konularda kendilerine çok büyük destekler verdiğine dikkati çekti.

Hatab, Türkiye'nin Suriye'de şehitler verdiğini dile getirerek, "Allah bizim de onların da şehitlerini kabul etsin. Suriye'nin özgürlüğü için şehit olanlara rahmet diliyoruz." dedi.

Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesi halinde Suriye'nin üçte ikisine destek olabileceklerinin altını çizen Hatab, iki sene önce heyet oluşturarak, gümrük antlaşmaları yaptıklarını kaydetti.

Hatab, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde birçok okul, hastane inşa ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim istediğimiz iş birliğini geliştirmek, olumlu ve olumsuz şeyleri görmek. Daha iyi seviyelere gelebilmek. Türkiye bizim için çok şey yaptı. Okullar, hastaneler inşa etti. Oradaki hastanelerin iş yapma sistemi nasıl olacak, diplomaların denkliği ne olacak? Bunlarla ilgili çalıştaylar yapmak gerekiyor. Sağlıktan adalete her şey kanunlara dayansın istiyoruz. Suriye'nin içinde de göçler oldu. Onlar da bulundukları yerlerdeki yerel yönetimlere tabi. Oradaki kanunları geliştirmek, çalıştaylar yapmak lazım. Bunları yapmalıyız ki Suriye'deki vatandaş kendisini yabancı hissetmesin. Adaletin geliştirilmesi lazım."

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