HABER

Suriyeli usta mesleğini "bakırcılığın merkezi"nde sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'ten kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen bakır ustası Ali Hinki, ailesiyle yerleştiği Gaziantep'te, yarım asırlık mesleğini tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda devam ettiriyor - Babasından öğrendiği bakır işlemeciliğini oğullarına da öğreten Hinki'nin tek isteğiyse, ülkesinde barışın sağlanmasıyla, yüreğinde alev alev hissettiği vatan hasretini dindirebilmek - Bakır ustası Ali Hinki: - "Burada yaşamaktan memnunum ancak yine de insan vatanına dönmek istiyor" - "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, sorun çözülür barış gelirse hemen Halep'e dönmek istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep'ten kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen bakır ustası Ali Hinki, ailesiyle yerleştiği Gaziantep'te, 50 yıllık mesleğini tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda sürdürüyor.

Babasından öğrendiği bakır işlemeciliğini oğullarına da öğreten Hinki, bakır işlemeciliğinin merkezi konumundaki Gaziantep'te, levha olarak aldığı bakırı tamamen el işlemeciliğiyle birbirinden güzel eşyalara çeviriyor.

Yaptığı ürünleri çarşıya gelen yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlayan Hinki'nin tek isteğiyse, ülkesinde barışın sağlanmasıyla, yüreğinde alev alev hissettiği vatan hasretini dindirebilmek.

Sabah erken saatlerde besmele ve selamla açtığı küçük dükkanında bakır levhaları adeta sanat eserine dönüştüren usta Ali Hinki (58), AA muhabirine, tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi Halep'te de eskiden çocukların küçük yaşta meslek öğrenmeye başladıklarını söyledi.

Kendisinin de 7-8 yaşlarındayken Halep Bakırcılar Çarşısı'nda babasının dükkanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Hinki, "50 senedir bakırcılık yapıyorum. Babamdan bu zanaatı öğrendim ama çok sevdiğim için pek çok konuda ondan iyi oldum. Mesleğini sevmen gerekir, eğer sevmezsen yapamazsın. Bu işi çok severek yapıyorum." dedi.

Hinki, Halep'te güzel bir yaşamlarının olduğunu ancak savaş çıkınca her şeyi geride bırakarak daha önceden ticaret yaptığı Gaziantep'e geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savaştan önce de Gaziantep'e geliyordum. Burada fuara katılmıştım o nedenle birlikte iş yaptığımız arkadaşlarım vardı. Savaş çıkınca da mesleğimi sürdürebilmek için Gaziantep'e gelmeyi tercih ettim. Başka iş yapamazdım. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Geldiğimin ikinci gününde çalışmaya başladım. Halep'te biz tamamen el işiyle mesleği yapıyorduk. Burada biraz daha makineler gelişmiş."

Türk halkının kendilerine zor günlerinde kucak açtığını belirten Hinki, "Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizim arkamızda oldu." dedi.

- "Halep'e dönmek istiyorum"

Hinki tıpkı babasının kendisine öğrettiği gibi kendisinin de oğullarına mesleği öğrettiğini ve şu anda iki evladıyla işlerini yürüttüklerini söyledi.

Şimdilerde 6 yaşında olan torunu Ali'nin de yavaş yavaş dükkana geldiğini ve eline çekici alarak bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Hinki, "Allah ömür verirse ona da geleneksel mesleğimizi öğreteceğim." diye konuştu.

Türkiye'den ve buradaki yaşamından çok memnun olduğunu anlatan Hinki, "Burada yaşamaktan memnunum ancak yine de insan vatanına dönmek istiyor. Bütün Suriyeliler de çok memnun Türkiye'den ve Gaziantep'ten ancak Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sorun çözülür barış gelirse ülkeme, hemen Halep'e dönmek istiyorum. Halep'te akrabalarımız var, haber alıyoruz. Oradaki bazı dükkanlar yıkılsa da benimki sağlam duruyor. Yurduma, vatanıma dönerek kalan hayatımı orada sürdürmek istiyorum." dedi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
19 yıl önce kalbini verdi, şimdi de böbreğini19 yıl önce kalbini verdi, şimdi de böbreğini
Aydın Denktaş hayatını kaybettiAydın Denktaş hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Hinki bakırcı Bakırcılar Çarşısı bakırcılık Gaziantep Suriyeli bakırcı

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.