Kendisinin de 7-8 yaşlarındayken Halep Bakırcılar Çarşısı'nda babasının dükkanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Hinki, "50 senedir bakırcılık yapıyorum. Babamdan bu zanaatı öğrendim ama çok sevdiğim için pek çok konuda ondan iyi oldum. Mesleğini sevmen gerekir, eğer sevmezsen yapamazsın. Bu işi çok severek yapıyorum." dedi.

Sabah erken saatlerde besmele ve selamla açtığı küçük dükkanında bakır levhaları adeta sanat eserine dönüştüren usta Ali Hinki (58), AA muhabirine, tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi Halep'te de eskiden çocukların küçük yaşta meslek öğrenmeye başladıklarını söyledi.

Hinki, Halep'te güzel bir yaşamlarının olduğunu ancak savaş çıkınca her şeyi geride bırakarak daha önceden ticaret yaptığı Gaziantep'e geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savaştan önce de Gaziantep'e geliyordum. Burada fuara katılmıştım o nedenle birlikte iş yaptığımız arkadaşlarım vardı. Savaş çıkınca da mesleğimi sürdürebilmek için Gaziantep'e gelmeyi tercih ettim. Başka iş yapamazdım. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Geldiğimin ikinci gününde çalışmaya başladım. Halep'te biz tamamen el işiyle mesleği yapıyorduk. Burada biraz daha makineler gelişmiş."

Türk halkının kendilerine zor günlerinde kucak açtığını belirten Hinki, "Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizim arkamızda oldu." dedi.

- "Halep'e dönmek istiyorum"

Hinki tıpkı babasının kendisine öğrettiği gibi kendisinin de oğullarına mesleği öğrettiğini ve şu anda iki evladıyla işlerini yürüttüklerini söyledi.

Şimdilerde 6 yaşında olan torunu Ali'nin de yavaş yavaş dükkana geldiğini ve eline çekici alarak bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Hinki, "Allah ömür verirse ona da geleneksel mesleğimizi öğreteceğim." diye konuştu.