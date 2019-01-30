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Suriyeli yetimlere mont ve çizme yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:17 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.Kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından olumsuz etkilenen savaş mağduru Suriyeli yetimlere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtıldı.Yapılan dağıtımlardan Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuk faydalandı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.Hayırseverler tarafından gönderilen mont ve çizmelerin Suriyeli yetimlere dağıtıldığını ifade eden Tosun, "Kış mevsiminin soğuğundan olumsuz etkilenen savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor.

Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.
Kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından olumsuz etkilenen savaş mağduru Suriyeli yetimlere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtıldı.
Yapılan dağıtımlardan Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuk faydalandı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.
Hayırseverler tarafından gönderilen mont ve çizmelerin Suriyeli yetimlere dağıtıldığını ifade eden Tosun, "Kış mevsiminin soğuğundan olumsuz etkilenen savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Adana ilimizdeki bağışçılarımızın vakfımıza göndermiş olduğu mont ve çizmeleri İdlib, Afrin ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan yetimlerimize ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan bin 146 yetimimiz istifade etti. Yetimlerimizin soğuktan korunmalarına ve tebessümlerine vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere yönelik gıda, barınma, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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