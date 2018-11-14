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Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

IŞİD’in esaretinden kurtarılmaları nedeniyle minnettar olan Suriye’nin Süveyde vilayetinden halk, resmi bir resepsiyon sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad’ı omuzlarında taşıdı.

Sputnik'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün IŞİD'in 3 aydan fazla bir süre esir tutmasından sonra kurtarılan Suriyeliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Al-Watan gazetesinin yayınladığı bir videoda resepsiyon sırasında Suriyelilerin Esad'ı omuzlarında taşıdığı görüldü.

Omuzlara çıkarıldığında Esad'ın başının salondaki bir avizeye çarptığı da kameralara yansıdı. Grup daha sonra Esad'ı destekleyen sloganlar attı.

Bir başka videoda da bir Süveyde sakini Esad'a kahve ikram etti. Esad kahveyi içtikten sonra kahve fincanı gelenek olduğu üzere yere atılarak kırıldı. Bu görüntüler Suriye Devlet Başkanlığı sitesinde de yayınlandı.

Suriye ordusu, IŞİD'in temmuzda Süveyde'de esir aldığı 15 Dürzi kadın ve 4 çocuğu kurtarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Suriye Süveyde IŞİD omuzlarda taşınmak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Dünya Lider BEŞŞAR ESAD helal olsun sana Helal olsun
Suriyeliler onu bizimkilerde asrin liderini omuzlara aliyorlar. Hatta öyle ki hasa Allah diye tapanlkar var maaalesef. Biri bomba ile tehdit ederken digeri de khk ile isten atma hayatinin önunu kesme yasama sansi vermemmekle tehdit ediyor. Ikiside diktatörlugun zirvesini yasiyor.
Türkiyedekilerde Şimdilik Cumhurbaşkanımızı taşıyacaktır.Eğerki geri gönderilirseler Cumhurbaşkanımızında Türkiyede eskiden olduğu gibi Baş düşmanları olacaktır
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