Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Sputnik'in haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün IŞİD'in 3 aydan fazla bir süre esir tutmasından sonra kurtarılan Suriyeliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Al-Watan gazetesinin yayınladığı bir videoda resepsiyon sırasında Suriyelilerin Esad'ı omuzlarında taşıdığı görüldü.

Omuzlara çıkarıldığında Esad'ın başının salondaki bir avizeye çarptığı da kameralara yansıdı. Grup daha sonra Esad'ı destekleyen sloganlar attı.

Bir başka videoda da bir Süveyde sakini Esad'a kahve ikram etti. Esad kahveyi içtikten sonra kahve fincanı gelenek olduğu üzere yere atılarak kırıldı. Bu görüntüler Suriye Devlet Başkanlığı sitesinde de yayınlandı.

Suriye ordusu, IŞİD'in temmuzda Süveyde'de esir aldığı 15 Dürzi kadın ve 4 çocuğu kurtarmıştı.

