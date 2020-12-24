HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye’nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Suriye’nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

24.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.Suriye’nin Ayn İsa ilçesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Suriye’nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Suriye’nin Ayn İsa ilçesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesinde yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK militanlarını etkisiz hale getirerek, bölgede YPG/PKK’ya ait bazı mevzilere saldırı düzenledi. Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarmak için operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında ise en az 3 köy, terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Ulaşımdaki zam kimseyi memnun etmediUlaşımdaki zam kimseyi memnun etmedi
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Canan Kaftancıoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

Canan Kaftancıoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul'da ulaşım zammından vatandaş da şoförler de memnun değil

Ulaşımdaki zam kimseyi memnun etmedi

Otobüste iğrenç olay! Savunması şoke etti: İdrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttum

Otobüste iğrenç olay!

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Antalya'da korkunç görüntü! Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Korkunç görüntü! Çocuk parkında bulundu

Bodrum'da yılbaşı alarmı! Nüfusu 400 bine çıkan kentte ev partilerine karşı talimat verildi

Bodrum'da yılbaşı alarmı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.