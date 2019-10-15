Kan, dün Fransa öncülüğündeki ülkelerin son dakikada getirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "kınama" hamlesine karşı, Şentop'un girişimiyle elde edilen diplomatik zafere ilişkin, "Dün önemli bir gündü. Genel Kurul'da, iki önemli gündem maddesi en son gün tartışmaya açılır. Biz en başından beri Hindistan'ın Asya Grubu adına verdiği gündem maddesini destekleyeceğimizi ifade etmiştik." diye konuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kuruluna katılan Kan, TRT Avaz'da katıldığı programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop liderliğinde yaptıkları toplantıları değerlendirdi.

BELGRAD (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Masum halka güvenli bir bölge oluşturmak için oradayız. Türkiye olarak Suriye'ye ümit getirmek istiyoruz." dedi.

Kan, Fransa'nın gündem maddesinin düşürüldüğüne işaret ederek Türkiye'ye karşı tavır alan Fransa'nın karşısına tarihten ve insan hakları ihlali örnekleriyle çıkan Şentop'un büyük bir zafer elde ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve masum halkın artık katledilmemesi için yürütüldüğünün altını çizen Kan, "Masum halka güvenli bir bölge oluşturmak için oradayız. Türkiye olarak Suriye'ye ümit getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'den diplomatik hamle

Bu arada, dünkü Genel Kurul'da, Fransa'nın öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın aralarında bulunduğu ülkeler, Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhine karar alınması ve Türkiye'nin kınanmasını içeren "Sivillerin Korunması ve Uluslararası Güvenlik: Türkiye'ye Suriye'deki Harekatı Durdurma Talebi" başlıklı öneriyi, son dakikada "acil gündem maddesi" olarak gündeme getirmek istemişti.

Fransa'nın, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için getirdiği önerge, Şentop'un ortaya koyduğu stratejiyle reddedilmişti.

"Terörle Mücadele ve Suriye'deki Sorunun Çözümüne İlişkin Batılı Ülkelerin Çifte Standardı" başlıklı acil gündem maddesini hazırlatan Şentop, Türkiye'nin içinde yer aldığı gruplardaki ülkelerin delegasyon başkanlarıyla da temasa geçmiş ve özellikle Fransa'nın önergesine verilecek desteği azaltarak reddedilmesini sağlayacak bir blok oluşturulmaya çalışmıştı.

