Sürpriz ankette süre doldu! Elon Musk, Twitter'dan istifa edecek mi?

Twitter kullanıcıları, çoğunlukla yeni bir gelişmenin yaşandığı bir sabaha uyanıyor. Bu sefer ise Elon Musk'ın açmış olduğu istifa anketi güne damgasını vurdu. Musk, Twitter ahalisine Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa edip etmemesi gerektiğini sordu. Bu anketin sonuçlarına uyacağım diyerek de herkesi şaşırttı. Böylece Elon Musk'ın Twitter'dan istifa etme ihtimali daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde gündeme geldi.

"TWITTER'IN BAŞINDAKİ KİŞİ OLARAK İSTİFA ETMELİ MİYİM?"

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, Twitter'da başlattığı anketle "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." diye sordu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

ANKET SONA ERDİ... İSTİFAYA YÜZDE 57,5'YLA EVET!

Twitter CEO'sunun, anketi saat 14:20'de son buldu. 17 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ankette, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Sonuçlarına uyacağını söylediği anketin, nihai sonuçlarına göre Elon Musk'ın Twitter'ın başındaki kişi olma görevinden istifa etmesi gerekecek.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Elon Musk'ın bu konuda yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.



