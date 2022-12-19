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Sürpriz ankette süre doldu! Elon Musk, Twitter'dan istifa edecek mi?

19.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın 'istifa' anketinde süre doldu. Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim?" diye sorduğu o ankette "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini oylamaya açtı. Saatlerce süren anket nihayet sonuçlandı ve Musk'ın "dijital sandığı"ndan baskın bir şekilde "evet" çıktı. Ünlü milyarder "Bu anketin sonuçlarına uyacağım" demişti. Peki Twitter'ın başındaki kişi olan Elon Musk, bu görevinden istifa edecek mi?

Sürpriz ankette süre doldu! Elon Musk, Twitter'dan istifa edecek mi?

Twitter kullanıcıları, çoğunlukla yeni bir gelişmenin yaşandığı bir sabaha uyanıyor. Bu sefer ise Elon Musk'ın açmış olduğu istifa anketi güne damgasını vurdu. Musk, Twitter ahalisine Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa edip etmemesi gerektiğini sordu. Bu anketin sonuçlarına uyacağım diyerek de herkesi şaşırttı. Böylece Elon Musk'ın Twitter'dan istifa etme ihtimali daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde gündeme geldi.

"TWITTER'IN BAŞINDAKİ KİŞİ OLARAK İSTİFA ETMELİ MİYİM?"

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, Twitter'da başlattığı anketle "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." diye sordu.

Musk

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

Musk'tan "İstifa etmeli miyim?" anketi! Böyle sonuçlanırsa... Musk'tan "İstifa etmeli miyim?" anketi! Böyle sonuçlanırsa...

ANKET SONA ERDİ... İSTİFAYA YÜZDE 57,5'YLA EVET!

Twitter CEO'sunun, anketi saat 14:20'de son buldu. 17 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ankette, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

anket sonucu

İSTİFA EDECEK Mİ?

Sonuçlarına uyacağını söylediği anketin, nihai sonuçlarına göre Elon Musk'ın Twitter'ın başındaki kişi olma görevinden istifa etmesi gerekecek.

Elon Musk'ın bu konuda yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.


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Elon Musk Twitter

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