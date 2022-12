Sürpriz ankette süre doldu! Elon Musk, Twitter'dan istifa edecek mi?

Twitter kullanıcıları, çoğunlukla yeni bir gelişmenin yaşandığı bir sabaha uyanıyor. Bu sefer ise Elon Musk'ın açmış olduğu istifa anketi güne damgasını vurdu. Musk, Twitter ahalisine Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa edip etmemesi gerektiğini sordu. Bu anketin sonuçlarına uyacağım diyerek de herkesi şaşırttı. Böylece Elon Musk'ın Twitter'dan istifa etme ihtimali daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde gündeme geldi.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, Twitter'da başlattığı anketle "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." diye sordu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it