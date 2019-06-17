Sürtünmeden kaynaklanan uyluk tahrişine pudra kullanarak son verebilirsiniz

Bebek pudrası, bebek poposunda işe yarıyorsa, uyluklarınızda da işe yarayabilir. Özellikle yazın yaşadığımız uyluk tahrişini bu kullanışlı ipucuyla çözebilirsiniz. Uyluk tahrişi sadece görüntü olarak kötü görünmez, bacakların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan tahriş acı verici olabilir.

Hemen hemen her kadının sorunu olan bu problemi bebek pudrasıyla çözebilirsiniz. Yürüyüşe çıkmadan önce uyluklarınızın içine biraz pudra sürün. Bu, bacaklarınızdaki cildin kuru kalmasını sağlayarak olası bir tahrişin önüne geçecektir.

Sıcak yaz günleri için ideal bir numara!

