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Sürtünmeden kaynaklanan uyluk tahrişine pudra kullanarak son verebilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Birçok kadın sıcak yaz sıcağında sürtünme hissine aşina olacaktır. Bacaklarınız yürürken birbirine sürtündükleri için terlemeye, kırmızılaşmaya ve tahriş olmaya başlar. Bu ürün uyluk sürtünmesini önleyebilir ve yaz mevsimini sonuna kadar geçirmenize yardımcı olabilir!

Sürtünmeden kaynaklanan uyluk tahrişine pudra kullanarak son verebilirsiniz

Bebek pudrası, bebek poposunda işe yarıyorsa, uyluklarınızda da işe yarayabilir. Özellikle yazın yaşadığımız uyluk tahrişini bu kullanışlı ipucuyla çözebilirsiniz. Uyluk tahrişi sadece görüntü olarak kötü görünmez, bacakların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan tahriş acı verici olabilir.

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Hemen hemen her kadının sorunu olan bu problemi bebek pudrasıyla çözebilirsiniz. Yürüyüşe çıkmadan önce uyluklarınızın içine biraz pudra sürün. Bu, bacaklarınızdaki cildin kuru kalmasını sağlayarak olası bir tahrişin önüne geçecektir.

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Sıcak yaz günleri için ideal bir numara!

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