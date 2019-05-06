Sürü peşindeki çobanların ilk iftarı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Merkez Sarıçiçek köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, yayla öncesi koyunlarının yanında ilk iftarlarını yaptı.
Karla kaplı olduğu için yaylalara çıkamayan ve hayvanlarını köyün merasında otlatan göçerler, zor hayat koşullarına rağmen ibadetlerini ihmal etmiyor.
Sarıçiçek köyünde ikamet eden ve kışı da aynı köyde geçiren Elgörmüş ailesi, yaz aylarını geçirecekleri Adaklı ilçesinin Çomaklı Yaylası'nın karla kaplı olması nedeniyle ramazan ayının ilk iftarını köy merasında hayvanlarını otlattığı arazide açtı.
Ata mesleği hayvancılığı severek yaptığını anlatan Ercan Elgörmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl mayıs ayının ilk haftasında gittikleri yaylada karların erimesini beklediklerini söyledi.
Çobanlığa 10 yaşında babasının yanında başladığını anlatan Elgörmüş, yaklaşık 30 yıldır çobanlığı severek yaptığını belirtti.
Elgörmüş, zor doğa koşullarına rağmen ibadetlerini aksatmadığını ifade ederek, "40 yaşındayım, 10 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu iş biraz zordur ama mecburuz, yapacağız. Ekmek paramızdır." dedi.
Ramazan ayında çok zorluk çekeceklerini ancak zorluğa rağmen oruç tutacağını anlatan Elgörmüş, ilk iftarı yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Elgörmüş, bu yıl gecikmeli olarak yayla yolculuğuna çıkacaklarını kaydederek, "Bu sene yaylaya gitmekte biraz geciktik. Kar çok. Bir metre kar var. Daha 15 gün burda, bir 20 gün sonra da yola duracağız. 35 gün sonra ancak yaylaya ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Yıllardır Bingöl'de çobanlık yaptığını anlatan Habip Karakuzu, ramazanın ilk gününde dışarıda iftar yaptıklarını söyledi.
İftar sofrasına konuk olan başka bir sürünün sahibi Hüseyin Elgörmüş'de 65 yaşında olduğunu belirterek, uzun yıllardır çobanlık yaptığını aktardı.
Çobanlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.
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