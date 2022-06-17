HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

17.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki viyadüklerde derz değişimi çalışmalarının tamamlanmasıyla TEM Otoyolu, 32 gün sonra trafiğe açıldı.

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.

32 GÜN SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.

boluda-temin-istanbul-yonu-32-gun-sonra-ulasima-acildi--yeniden_5760_dhaphoto6

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!
Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!
Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Arınç'ın açıklaması gündem oldu! Eski AK Partili isimden canlı yayında sert sözler

Gündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdi

Gündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.