Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.

32 GÜN SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

