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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? 29 Ocak 2022 Cumartesi

29.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 29 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Gerilimin had safhaya ulaştığı Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım aralarından bir kişiyi eleme potasına sokacak. İşte Survivor'ın 29 Ocak 2022 Cumartesi yayınlanacak bölümüne ilişkin detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? 29 Ocak 2022 Cumartesi

Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarında karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımının arasındaki gerilim yalnız oyunlarda değil konsey akşamlarında da dikkatlerden kaçmıyor. 29 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan programda dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 yeni bölüm ile 29 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'ye en son veda eden isim Ayşıl olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından bir ismi potaya sokacak. Eleme adayı açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR YARIŞMASI

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. Survivor 2021'in birincisi ise İsmail Balaban olmuştur.

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survivor

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