Survivor Furkan dile düştü! Murat Ceylan bile dalga geçti: "Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..."

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından olan Furkan Kızılay oldukça hırslı isimler arasında yer alıyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle çocuk yaşta ünlenen Furkan Kızılay'ın son görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.
Yarışmada verilen kıyafetleri artık giyilemeyecek hale gelen Furkan sunucu Murat Ceylan'ın da diline düştü.
Yırtık tişörtüyle yarışmada dikkat çeken Furkan'ı gören Murat Ceylan "Furkan Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..." diyerek güldürdü.
Sosyal medyada da Furkan'ın bu görünümüyle dalga geçirdi.