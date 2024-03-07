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  4. Survivor Furkan dile düştü! Murat Ceylan bile dalga geçti: "Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..."

Survivor Furkan dile düştü! Murat Ceylan bile dalga geçti: "Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 09:03
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Çocuklar Duymasın Havuç olarak hafızalara kazınan Furkan Kızılay Survivor All Star yarışmacılarından biri. Yarışmanın başında verilen kıyafetler dışında adada kıyafeti olmayan Furkan'ın son görüntüsü Murat Ceylan'ın da diline düştü.

Survivor Furkan dile düştü! Murat Ceylan bile dalga geçti: "Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..."

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından olan Furkan Kızılay oldukça hırslı isimler arasında yer alıyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle çocuk yaşta ünlenen Furkan Kızılay'ın son görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.

Yarışmada verilen kıyafetleri artık giyilemeyecek hale gelen Furkan sunucu Murat Ceylan'ın da diline düştü.

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Yırtık tişörtüyle yarışmada dikkat çeken Furkan'ı gören Murat Ceylan "Furkan Crop top'uyla başlangıç çizgisinde..." diyerek güldürdü.

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Sosyal medyada da Furkan'ın bu görünümüyle dalga geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Furkan Kızılay Murat Ceylan sosyal medya
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