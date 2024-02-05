Survivor konseyde kavga çıktı! Çığlık sesleri sonrası yayına ara verildi

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın merakla beklenen 26. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Yunus Emre ve Yasin'in kavgası dikkat çekti. Yasin "Emre" diye seslendi. Yunus Emre "Ne var?" diyerek tepki verdi. Yasin, Yunus Emre'ye "Yeter ya" deyince Yunus Emre bir anda sinirlendi ve kızmaya başladı.

KONSEYDE ORTAM GERİLDİ

Survivor'da ortam bir anda gerildi. Tanıtımın sonunda ise konseyde kavga çıktığı anlar yer aldı. Yunus Emre'nin fragramanda "Sen bana konuşamazsın" dediği anlar dikkat çekti.

ŞOKE EDEN KAVGA! ACUN ILICALI ARA VERDİ

Görüntüler verilmezken fonda şu sözler dikkat çekti:



-Sen bana böyle konuşamazsın o parmağını indir

-Bizi dışarı çıkarın bana konuşabiliyor mu?

-Ya dışarı gelsem ne olur

O sırada çığlıklar da ekrana yansırken sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre'nin Poyraz ya da Yasin'le kavga ettiğini iddia etti.

Konseyde ortam gerilince yayına ara verildi. Acun Ilıcalı o anlar da "Arkadaşlar konseye 15 dakika ara veriyorum bir sakinleşelim" dediği dikkat çekti.







