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Survivor konseyde kavga çıktı! Çığlık sesleri sonrası yayına ara verildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yunus Emre'nin Poyraz ve Yasin'le gerildiği bölümde ortalık karıştı, çığlık seslerinden sonra yayına ara verildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor konseyde kavga çıktı! Çığlık sesleri sonrası yayına ara verildi

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın merakla beklenen 26. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Yunus Emre ve Yasin'in kavgası dikkat çekti. Yasin "Emre" diye seslendi. Yunus Emre "Ne var?" diyerek tepki verdi. Yasin, Yunus Emre'ye "Yeter ya" deyince Yunus Emre bir anda sinirlendi ve kızmaya başladı.

YASİN

KONSEYDE ORTAM GERİLDİ

Survivor'da ortam bir anda gerildi. Tanıtımın sonunda ise konseyde kavga çıktığı anlar yer aldı. Yunus Emre'nin fragramanda "Sen bana konuşamazsın" dediği anlar dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı kızınca "Bırakmaya kadar karar vermiştim" dedi! Konsey karıştı Acun Ilıcalı kızınca "Bırakmaya kadar karar vermiştim" dedi! Konsey karıştı

ŞOKE EDEN KAVGA! ACUN ILICALI ARA VERDİ

Görüntüler verilmezken fonda şu sözler dikkat çekti:

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-Sen bana böyle konuşamazsın o parmağını indir
-Bizi dışarı çıkarın bana konuşabiliyor mu?
-Ya dışarı gelsem ne olur
O sırada çığlıklar da ekrana yansırken sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre'nin Poyraz ya da Yasin'le kavga ettiğini iddia etti.

EMRE

Konseyde ortam gerilince yayına ara verildi. Acun Ilıcalı o anlar da "Arkadaşlar konseye 15 dakika ara veriyorum bir sakinleşelim" dediği dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı sosyal medya
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