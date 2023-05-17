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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Mayıs Survivor'da ödül neydi? İşte ödülün sahibi!

17.05.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu merak edildi. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları yaşanıyor. 17 Mayıs Çarşamba akşamı programın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 17 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde gerçekleşen ödül oyununun detaylarına dair sorgulamalar hız kazandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Mayıs Survivor'da ödül neydi?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Mayıs Survivor'da ödül neydi? İşte ödülün sahibi!

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. Yarışmada ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, 17 Mayıs Çarşamba günü Survivor'da ödül oyununun kazananı ve detaylar...

SURVİVOR 17 MAYIS 2023 ÖDÜL NE?

Bugün ödül oyununu kazanan takım lezzetli yiyecekler sahibi olacak. Oyunun ödülü çeşitli sandviçler, patates ve kurabiyeler oldu.

acun ılıcalı survivor 2

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununun kazananı yemek ödülünün de sahibi olacak. Oyunun kazananı henüz belli oldu. Ödül oyununun ilk turunu mavi takım aldı ve ikinci tur yarışını da kırmızı takip galibiyetle tamamladı. Oyun en iyiler aşamasına kaldı. Son turda da Yusuf'un sayısı ile ödül mavi takıma gitti.


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