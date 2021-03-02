Survivor perfomans oyununu kim kazandı? Survivor sembol sahibi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam performans oyunu oynandı. Gönüllüler ve ünlüler, önce kendi içlerinde, ardından birbirleri ile mücadele etti. Finale kalan 4 isimden bir kadın ve bir erkek sembolün sahibi olarak finale bir adım daha yaklaştı. Ayrıca, sembol sahipleri seçtikleri arkadaşları ile omlet yemeye de hak kazandı. Peki, Survivor’da bu akşam sembolü kim aldı? İşte, Survivor performans oyunu hakkında detaylar…

Survivor performans oyununu kim kazandı?

Ekranların en popüler yarışması Survivor’da bu akşam Murat Ceylan’ın sunumu ile performans oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları kendi aralarında yarıştıktan sonra sembolün ve ödülün sahibi olmak için mücadele etti. Gönüllülerden kadınlarda Ayşe, ünlülerden ise Gonca sembol için mücadele etti. Erkeklerde ise, İsmail Balaban ve Berkay kadınların ardından parkurda hünerlerini sergiledi.

Survivor’da sembolün sahibi kim oldu?

Sembol oyunu finalde kadınlardan Ayşe, erkeklerden ise Berkay sembol oyunununda rakiplerinden daha iyi performans göstererek, seçtikleri arkadaşları ile omlet yemeye hak kazanırken finale bir adım daha yaklaşmış oldu.



