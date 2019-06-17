Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Erzincan’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi.

Erzincan’da, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığının 31 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Geçit mahallesinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Her geçen gün daha da artan sıcak havalarda çocuklar her türlü tehlikeye rağmen süs havuzlarına girerek serinliyor. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması ve boğulma gibi çeşitli tehlikelere aldırış etmeden oynayıp serinliyor. Çevredeki insanların şaşkın bakışlarına da aldırış etmeyen çocuklar, tüm uyarılara rağmen saatlerce yüzerek, serinlemenin keyfini sürdürüyor.

Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı.



