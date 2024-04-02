Susam yağının faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Susam yağı ilişkide kullanılır mı?

Gerek mutfaklarda yemeklere lezzet vermek gerekse sağlık alanında şifa bulmak niyetiyle kullanılan birçok farklı doğal yağ mevcuttur. Susam yağı da bu yağlar arasında olup, besin değeri yüksek bir bitkisel yağ türüdür. Şifa kaynağı olarak tabir edilen bu yağ şırlağan ismiyle de anılmaktadır. Susam tanelerine uygulanan soğuk sıkım metodu sonucu elde edilen bu yağın sağlık üzerinde sayısız yararı mevcuttur.

Susam yağının faydaları nelerdir?

Susam yağı faydaları açısından önemli bir yağ türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal içeriğine sahip olan bu yağ türünün içerisinde bol oranda E vitamini ve çeşitli B vitamini türevleri bulunmaktadır. Ayrıca vitaminlerin yanı sıra magnezyum, fosfor, kalsiyum, çinko, demir, bakır gibi minerallerde mevcuttur. Bunlara ek olarak quenzim, protein gibi önemli bileşenlere de sahiptir. Sağlık üzerinde önemli etkileri bulunan susam yağının faydaları ise genel olarak şöyledir:

Antibakteriyel etkisi sayesinde mikrop öldürücü özelliği vardır.

Doğal bir ağrı kesici işlevi görmektedir.

Dişlere uygulandığında dişlerin beyazlamasına yardımcı olmaktadır.

Saçlarla görülen dökülme, kaşıntı, cansızlık, elektriklenme gibi problemleri giderici etkisi, susam yağı saça faydaları arasındadır.

Kan şekeri seviyesini düzenleyici niteliği mevcuttur.

İçerisinde bulunan mineral ve vitaminlerden ötürü bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Baş ağrısı, migren ağrısı gibi sorunların azalmasında etkilidir.

Uykusuzluk probleminin çözülmesine yardımcı olur.

Cilt üzerinde meydana gelen leke, yanık, yara gibi problemlerin giderilmesinde etkin bir rolü vardır. Cilt sağlığı üzerindeki etkileri, susam yağının cilde faydaları arasındadır.

Tansiyon dengeleyici ve kolesterol seviyelerini düşürücü özelliği vardır.

Susam yağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Mucizevî bir yağ olarak da ifade edilen susam yağının sağlık alanında çeşitli faydaları mevcuttur. İçeriğinde bulunan E vitaminden ötürü hem saç hem de cilt sağlığına iyi gelmektedir. Baş ağrılarının giderilmesinde etkili olan bu yağ, aynı zamanda kötü kolesterol değerlerini normale düşürerek, kalp ve damar sağlığını korumaktadır.

Nefes darlığı gibi solunum ile ilgili sorunların hafiflemesine de yardımcı olan bu yağ, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesini de sağlamaktadır. Bu yağ özellikle diyabet rahatsızlığında tedaviye destek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Diz ağrıları için dizlere uygulandığında ağrıların azalmasında etkin bir rolü vardır. Ağız ve diş sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan susam yağı, diş beyazlatma metodu olarak da tercih edilmektedir. Ayrıca uyku düzensizliğine de iyi geldiği belirtilmektedir.

Susam yağı nasıl kullanılır?

Susam yağı tamamen doğal maddelerden oluşan bitkisel bir yağ türü olarak bilinmektedir. Bu yağın kullanım alanı epey geniştir. Yaygın olarak yemeklere veya salatalara lezzet vermek için kullanılan bu yağ, aynı zamanda cilt ve saç sağlığı için de kullanılmaktadır. Cilt veya saç için kullanılacak susam yağının tek başına uygulanması önerilmemektedir. Zeytinyağı veya başka bir yağ ile karıştırılarak kullanımı daha uygundur. Saç sağlığında saç derisine masaj yapılarak kullanılırken, cilt sağlığında ise yüze sürülüp ve bir süre bekletilip yıkanarak kullanılmaktadır. Ayrıca yemeklerin dışında tatlı ve hamur işlerinde de lezzet vermesi niyetiyle kullanımı mevcuttur.

Susam yağı ilişkide kullanılır mı?

Eski çağlardan günümüze kadar kullanılan birçok farklı yağ çeşidi vardır. Susam yağı da şifalı özellikleriyle öne çıkan ve günümüzde gerek lezzeti gerekse sağlık alanındaki yararları için kullanılan bir bitkisel yağ türüdür. Bu yağın çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi olmakla birlikte cinsel yaşam alanında da olumlu etkilere sahiptir. Bu yağ bazı yağlar gibi afrodizyak etkisine sahiptir. Bu etkisinden kaynaklı ilişkide kullanılabilen yağlar arasında bulunmaktadır. Susam yağının cinsel yaşamda cinsel gücü artırıcı niteliği vardır. Ancak ilişkide kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması önemlidir.

Susam yağı yüze direkt sürülür mü?

Susam yağının çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri kadar cilt sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Yüz bölgesinde meydana gelen güneş yanığı lekesi, sivilce, akne gibi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olan bu yağ daha çok zeytinyağı ya da badem yağı gibi diğer yağ çeşitleriyle birleştirilerek kullanılmaktadır. Yüze sürülebilen bir yağ olmakla birlikte cilt yumuşatıcı ve nemlendirici etkileri vardır. Ayrıca cildin beslenmesini ve canlanmasını da sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan çeşitli antioksidan bileşenlerinden ötürü cilt yüzeyinde biriken toksinlerin atılmasında da etkilidir.

Susam yağı bitkisel bir yağ olmasına rağmen doktor önerisinde kullanmak, kullanımında da aşırıya kaçmamak önemlidir. Aşırı tüketildiği takdirde susam yağı zararları ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, tansiyon değerlerinde değişkenlik, alerjik reaksiyon gibi olumsuz durumlar yaşanabilir.





