HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Süsleme yaparken hayatından oluyordu! Başına gelenler…

Süsleme yaparken hayatından oluyordu! Başına gelenler…

15.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda’da yaşayan 54 yaşındaki ismi verilmeyen bir kadın yılbaşı ağacına süsleme yaparken kayıp düştü. Yapay yılbaşı ağacının metal kısmı talihsiz kadına saplandı. Hemen hastaneye giden kadının yapılan operasyonlar sayesinde hayatı kurtarıldı.

Süsleme yaparken hayatından oluyordu! Başına gelenler…

Dünya üzerinde ilginç bir sürü travmatik yaralanma vakaları bulunuyor. Kuzey İrlanda, Newry'den 54 yaşındaki bir kadın yılbaşı ağacının metal direğinin üzerine düşmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı. Vaka, klinik vaka raporları tıp dergisinde doktorlar tarafından açıklandı. Dimitrios Angelou ve meslektaşları, travmatik yaralanmalar söz konusu olduğunda hastanelerde hızlı hareket etmenin önemini belirtti. Dediler ki: "Hastamız, bir merdivenden yapay bir Noel ağacının metalik tabanına düşmüş ve ağacın gövdesi onun sağ kalçasından geçerek pelvisine saplanmış.

Ekran görüntüsü 2022-08-15 114549

KESMESİ 1.5 SAAT SÜRMÜŞ

Gazete, itfaiyenin kadının CT tarayıcısına sığabilmesi için metal direği kesmesinin bir buçuk saat sürdüğünü söyledi. “Etkileyici yaralanma mekanizmasına rağmen, yaşamı tehdit eden bir kanama olmadı…” Yapılan açıklamalar direğin nasıl çıkarıldığı veya hastanın iyileşmesinin ne kadar sürdüğü hakkında ayrıntılar içermiyordu. Kadın şunları yazdı: “Ambulanstan hastaneye kadar mükemmel bir bakım ve ilgi gördüğümü eklemek istiyorum. Hastanedeki tüm personeller son derece kibar ve destekleyiciydi. Hayatımı onlara borçluyum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın içmeyin! Kansere yol açıyorSakın içmeyin! Kansere yol açıyor
Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!
Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Doktor Noel pelvis pelvis kemiği vaka yara yılbaşı ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.