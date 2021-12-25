Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesi olayında yeni gelişme! Operasyonla yakalandı

Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın yaşamını yitirmişti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır’da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K., için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)



