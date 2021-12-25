HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesi olayında yeni gelişme! Operasyonla yakalandı

Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesi olayında yeni gelişme! Operasyonla yakalandı

25.12.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak aranan şüpheli C.K., Diyarbakır Emniyeti’nin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın yaşamını yitirmişti.

1

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

OPERASYONLA YAKALANDI

Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır’da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K., için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı isyan ettiSosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kız çocuğuna taciz! Üstelik bu ilk değilmişKız çocuğuna taciz! Üstelik bu ilk değilmiş
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.