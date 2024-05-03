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  4. Antalya'da huzurevinde vahşet! 65 yaşındaki adam katliama kalkıştı: 2 ölü 1 yaralı

Antalya'da huzurevinde vahşet! 65 yaşındaki adam katliama kalkıştı: 2 ölü 1 yaralı

03.05.2024 10:05
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Antalya'da Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece saatlerinde korkunç dakikalar yaşandı. 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, husumetli olduğu Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Goncegül ve Batır olay yerinde hayatını kaybederken Söğüt yangın merdivenlerinden kaçtı. İlerleyen saatlerde operasyon düzenleyen ekipler katili yakaladı.

Antalya'da huzurevinde vahşet! 65 yaşındaki adam katliama kalkıştı: 2 ölü 1 yaralı

Antalya'da İzzettin Söğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

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YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTI

Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

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EKİPLER CANİYİ YAKALADI

Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet antalya huzurevi
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