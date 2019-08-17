HABER

Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.  Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına, iş yerlerinin önlerindeki tentelerin altına girerek korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri de yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediSusurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediSusurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkilediSusurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Bursalı gaziye Ankara çıkarmasıBursalı gaziye Ankara çıkarması
Depremde iki bacağını kaybeden Ufuk, deniz altındaki enkaza kitabını bıraktıDepremde iki bacağını kaybeden Ufuk, deniz altındaki enkaza kitabını bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.