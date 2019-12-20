KADIN

Süt dişlerinin erken kaybı problemlere yol açıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diş Hekimi Şahadet Kazan, çocuklarda süt dişlerinin erken kaybının önemli problemlere yol açtığını söyledi.

Süt dişlerinin erken kaybı problemlere yol açıyor

Çocukların süt dişlerinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diş Hekimi Şahadet Kazan, “Çocukların ilk dişlerine süt dişleri denir. 6 aylıkken sürmeye başlayan ve 3 yaşında sürmesi tamamlanan süt dişleri, 10-12 yaşına kadar ağızda kalmaktadır" dedi.

iStock-1155137519

"Süt dişleri çocuğun dişlenmesinin temel yapısını oluşturmaktadır" diyen Kazan, şu uyarılarda bulundu:
"Sürekli dişlerin düzgün bir şekilde sürebilmesi için rehber görevi görürler. Konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Ayrıca süt dişlerinin varlığı ile besinler daha doğru bir şekilde sindirilir. Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı süt dişlerinin erken kaybı önemli problemlere yol açmaktadır. Süt dişlerinin kaybına sıklıkla çürükler ve travmalar yol açmaktadır. Süt dişlerinin erken kaybını önlemek için diş çürüğünün oluşmasını önleyen koruyucu yaklaşımlar uygulanmaktadır. Koruyucu yaklaşımlar arasında; çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ile beslenme konusunda eğitilmesi çok önemli bir yer tutar. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve etkin bir şekilde fırçalamasının sağlanması gerekmektedir. Koruyucu yaklaşımlar arasında fissür örtücü işlemleri de yer alır. Fissür örtücü ile diş yüzeyinde bulunan çürük oluşumuna eğilimli bölgeler kapatılır. Bu işlemin uygulandığı dişler 6 ayda bir kontrol edilmelidir."

(İHA)

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdiAshley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi
Göğüslerin sarkık diyenlere inat böyle cevap verdiGöğüslerin sarkık diyenlere inat böyle cevap verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süt dişi süt dişi erken kaybı

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

RTÜK'ten Çukur’a bir ceza daha

RTÜK'ten Çukur’a bir ceza daha

Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi

Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi

Uzmanı açıkladı: Kendinizi zorlayarak ilişkiye girmeyin

Uzmanı açıkladı: Kendinizi zorlayarak ilişkiye girmeyin

Çok acı veriyor! Genital bölgedeki tüyler için...

Çok acı veriyor! Genital bölgedeki tüyler için...

Göğüslerin sarkık diyenlere inat böyle cevap verdi

Göğüslerin sarkık diyenlere inat böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilinçsiz vitamin ve ilaç kullanmak dudak ve damak yarığı riskine yol açıyor

Bu haftalara dikkat! Bilinçsiz vitamin ve ilaç kullanmak buna yol açıyor

Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi

Ashley Graham doğuma günler kala çıplak poz verdi

Çatlak izlerin ve göğüslerin iğrenç diyenlere cevap verdi: Kimin umurunda?

Göğüslerin sarkık diyenlere inat böyle cevap verdi

Aşı reddi her geçen gün artıyor kızamık ve çocuk felci yaşanacak

Alarm zilleri çalıyor! Aşılanmamış her bebek..

Anne babaların en büyük korkusu! Yabancı cisim yutma ölüme bile götürebiliyor

Anne babaların en büyük korkusu! Yabancı cisim yutma ölüme bile götürebiliyor

Çocukların yüzde 8'inde görülen migreni yiyecekler tetikliyor

Çocukların yüzde 8'inde görülen migreni yiyecekler tetikliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.