Süt dişlerinin erken kaybı problemlere yol açıyor

Çocukların süt dişlerinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diş Hekimi Şahadet Kazan, “Çocukların ilk dişlerine süt dişleri denir. 6 aylıkken sürmeye başlayan ve 3 yaşında sürmesi tamamlanan süt dişleri, 10-12 yaşına kadar ağızda kalmaktadır" dedi.

"Süt dişleri çocuğun dişlenmesinin temel yapısını oluşturmaktadır" diyen Kazan, şu uyarılarda bulundu:

"Sürekli dişlerin düzgün bir şekilde sürebilmesi için rehber görevi görürler. Konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Ayrıca süt dişlerinin varlığı ile besinler daha doğru bir şekilde sindirilir. Bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı süt dişlerinin erken kaybı önemli problemlere yol açmaktadır. Süt dişlerinin kaybına sıklıkla çürükler ve travmalar yol açmaktadır. Süt dişlerinin erken kaybını önlemek için diş çürüğünün oluşmasını önleyen koruyucu yaklaşımlar uygulanmaktadır. Koruyucu yaklaşımlar arasında; çocuğun ve ailesinin ağız diş sağlığı ile beslenme konusunda eğitilmesi çok önemli bir yer tutar. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve etkin bir şekilde fırçalamasının sağlanması gerekmektedir. Koruyucu yaklaşımlar arasında fissür örtücü işlemleri de yer alır. Fissür örtücü ile diş yüzeyinde bulunan çürük oluşumuna eğilimli bölgeler kapatılır. Bu işlemin uygulandığı dişler 6 ayda bir kontrol edilmelidir."

(İHA)

