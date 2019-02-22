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Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Sultangazi ilçesinde yaşayan Keser ailesi, duydukları sesle büyük şok yaşadı. Oturdukları binanın 6. katından düşen 52 yaşındaki Ruhiye Keser, 20 metre yüksekten kaldırıma düştü. Bilinmeyen bir nedenle yere düşen Keser'i gören vatandaşlar yardım edebilmek umuduyla yanına gitti.

Apartman sakinlerinin de duydukları ses üzerine dışarı çıktığı sokağa kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ancak 52 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

6. kattan betona düştü!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında oturan Ruhiye Keser (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten bilinmeyen bir nedenle düştü. Sesi duyan apartman sakinleri ve sokaktan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgeye şerit çekerek olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Ruhiye Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM'

'AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM'
Ruhiye Keser'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Mustafa Keser, polise verdiği ifadesinde şunları söyledi:
'Ben oturma odasında namaz kılarken, bir ses duydum. Pencereden aşağıya bakarken kalabalığı fark ettim. Aşağı indiğimde eşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Eşimin psikolojik sorunları vardı. Düştü mü, intihar mı etti? Bilmiyorum. Eşim 2018 yılında da bir defa intihar girişiminde bulunmuştu.' (DHA)
Öte yandan kadının düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
sultangazi intihar

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