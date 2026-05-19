Sütlü kahve severler için kusursuz köpük hazırlama rehberi

Her süt köpük oluşturur fakat tam yağlı sütlerin kıvamı daha iyi olur! İçindeki yağ oranı sayesinde köpük daha kalıcı hâle gelir. Yağsız sütler ise aynı kadifemsi dokuyu vermez. Eğer kalın ve parlak bir süt köpüğü istiyorsanız tam yağlı süt tercih etmeye dikkat edin.
Sütü aşırı kaynatmak yapılan en büyük hatalardan biridir! Süt fazla ısındığında tadını kaybeder. Ayrıca köpük de hızlıca söner. İdeal sıcaklık, eli yakacak seviyede olması ama kaynamamasıdır. Böylece hem aromasını korumuş olursunuz hem de istediğiniz köpük kıvamına ulaşırsınız.
Kahve makineniz yok diye üzülmeyin! Sütünüzü yine de kolayca köpürtebilirsiniz. French pressin içine sütü koyun ve pistonu hızlı bir şekilde yukarı aşağı hareket ettirin. Birkaç dakika içinde sütün yoğunlaştığını ve köpürdüğünü göreceksiniz!
“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyim. Sütün içine kontrollü bir şekilde hava eklemelisiniz. Fazla hava, baloncukların çok büyük olmasına neden olur. Bu yüzden görüntünün güzel olması için dengeli hareket etmeniz gerekir.
French press önerisinden sonra başka bir öneriyle geldik! Isıtılmış sütü birkaç saniye blenderdan geçirmeyi deneyin. Yoğun bir köpük oluştuğunu göreceksiniz! Latte hazırlarken oldukça işinize yarayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise blenderı uzun süre çalıştırmamaktır. Sütünüzü fazla yormayın...
Süt köpüğü beklediğinde yapısını kaybeder. Bu yüzden sütü köpürttüğünüz anda kahveye eklemelisiniz. Böylece kahveniz hem yoğun hem de parlak görünür. Özellikle latte art yapmak istiyorsanız köpüğün yapısının bozulmasına izin vermemelisiniz.