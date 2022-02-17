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Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Erkekler mayolu, kadınlar suyun içinde...

17.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonası elemeleri için Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sutopu Federasyonu, paylaşım yaptığı görsel fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Erkeklerin mayolu fotoğrafının göründüğü görselde kadınların sadece kafaları görünüyordu. Federasyon yaptığı ikinci paylaşımda ise kadınları bu kez mayolu gösterdi.

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Erkekler mayolu, kadınlar suyun içinde...

''Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz'' şeklinde bir paylaşım yapan Türkiye Sutopu Federasyonu dün yaptığı gönderiyle tepkilerin odağı haline geldi.

ERKEK MİLLİ TAKIMI MAYOLU, KADIN MİLLİ TAKIMI MAYOSUZ GÖSTERİLDİ

Federasyon'un paylaştığı görselde, erkek milli takımı ayakta ve mayolu şekilde tam boy olarak görülürken, kadın takımının tüm üyelerinin boneleriyle suyun altında yer alması dikkat çekti. Fotoğrafta kadın sporcuların sadece başları su üstünde kaldı. Gündem olan olay sonrası paylaşım yorumlara kapatıldı.

İKİNCİ PAYLAŞIM MAYOLU YAPILDI

Federasyon, tepkilerden sonra bugün sadece kadın milli takımıyla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Takımın maç programının aktarıldığı paylaşımda bu kez, kadınların mayolu fotoğrafına yer verildi.


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