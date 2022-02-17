Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Erkekler mayolu, kadınlar suyun içinde...

''Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz'' şeklinde bir paylaşım yapan Türkiye Sutopu Federasyonu dün yaptığı gönderiyle tepkilerin odağı haline geldi.

ERKEK MİLLİ TAKIMI MAYOLU, KADIN MİLLİ TAKIMI MAYOSUZ GÖSTERİLDİ

Federasyon'un paylaştığı görselde, erkek milli takımı ayakta ve mayolu şekilde tam boy olarak görülürken, kadın takımının tüm üyelerinin boneleriyle suyun altında yer alması dikkat çekti. Fotoğrafta kadın sporcuların sadece başları su üstünde kaldı. Gündem olan olay sonrası paylaşım yorumlara kapatıldı.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz ???????? pic.twitter.com/xzsILEeOqX — Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 16, 2022

İKİNCİ PAYLAŞIM MAYOLU YAPILDI

Federasyon, tepkilerden sonra bugün sadece kadın milli takımıyla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Takımın maç programının aktarıldığı paylaşımda bu kez, kadınların mayolu fotoğrafına yer verildi.

Milli mesai başlıyor ????????

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Elemeleri

1. Maç Bugün

TSİ 23.00

Türkiye - Belçika



2. Maç 18 Şubat 2022 Cuma

TSİ 12.00

Türkiye - Yunanistan



3. Maç 19 Şubat Cumartesi

TSİ 23.00

İsviçre - Türkiye



4. Maç 20 Şubat 2022 Pazar

TSİ 14.00

Sırbistan - Türkiye pic.twitter.com/p0hDKzPVg7 — Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 17, 2022



