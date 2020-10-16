Sütünü satmaya başladı toplam kazancı 20 bin dolara yaklaştı

Nakit sıkıntısı çeken bir anne, anne sütünü çevrimiçi olarak yabancılara satarak 20.000 dolar kazanç elde etti.
Julie Dennis adındaki kadın , bebeği 6 aylık olduktan sonra anne sütüne artık ihtiyacı kalmadığını ancak sütü olmayan anneleri bu süreçte daha iyi anladığı için bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması gerektiğini düşünerek süt sağımına devam ettiğini açıkladı.
Julie Dennis, sütü üretmenin tam zamanlı bir işe eşdeğer olduğunu ancak ondan para kazandığı için insanlardan tepki aldığını iddia ediyor.
Tüm ülkede süt satışı yapan Dennis, 'tamamen para odaklı değil ama ben ve ailem için buna değer olduğundan emin oluyorum. Süt sağmakla geçirdiğim zaman için para istediğim için beni utandıran yorumlar alıyorum bunun parasız yapıldığını düşünüyorlar. Markete gidip bedava mama alamıyoruz bu yüzden insanların bedava anne sütü beklemesi beni şaşırtıyor. Harcadığınız tüm zamanı topladığınızda asgari ücretten daha az ücret alıyorum. Bununla birlikte her altı ila sekiz haftada bir pompa parçaları değiştiriliyor, tek kullanımlık torbalar alınıyor ve aletlerin steril edilmesi için bir ücret ödeniyor. Bunun yanında sütü sağmak da büyük bir iş' diye konuşuyor.
ABD'de anne sütü giderek daha yaygın şekilde internetten satılır ve bağışlanır oldu. Bu yolla geçim derdi yaşayan aileler ek gelir sağlarken, sağlık uzmanları internetten edinilen anne sütünün risk taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Anne sütünün paylaşılması, enfeksiyon hijyeni ve olası alerjiler gibi çeşitli nedenlerden dolayı riskli bir iştir.
Anne sütü, bebek büyüdükçe farklılaşır: Bir çocuk doğduğunda, bir annenin vücudu, çocuğun bağışıklığını geliştirmeye ve süt gelene kadar onu dolu tutmaya yardımcı olan bir kolostrum üretir. Annenin anne sütü değişir, bebeği yaş aldıkça, bir çocuğa yaşamının belirli bir aşamasında yağ ve besin vermek için. Bu mümkündür çünkü annenin vücudu bebeğinin neye ihtiyacı olduğunu bilir.
Anne sütü cinsiyete bağlıdır: Bir kız ve bir erkek çocuk aynı besinleri almaz ve farklı bir hızda gelişirler.
Duygusal bağlanma emzirmeyle birlikte gelir: Emzirme, anne ve çocuk arasında özel bir bağ kurulmasını sağlar. Anne sütünün paylaşılması zorluklar yaratabilir.
Anne sütü miktarı azalır: Bazı anneler, bebekleri için yeterli süt sağlamadıklarında yardıma ihtiyaç duyabilir ancak süt paylaşımı, süt üretimini daha da azaltır.
Sütü kimin bağışladığını her zaman bilemezsiniz: Sütün bir yabancı tarafından bir anneye bağışlandığı veya satıldığı durumda, sütün içinde ne olduğunu bilmenin hiçbir yolu yoktur.
Anne sütü alerjen içerebilir.
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