Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...

Sütyenin uzun saatler boyunca, özelikle de gece yatarken kullanımının meme kanseri riskini arttırdığına dair söylemler bulunuyor. Sütyenin memeyi sıkıştırdığı, bunun da lenf dolaşımını bozduğu ve meme kanserini tetiklediği ileri sürülüyor. Sütyen kullanımının ve tercihinin meme kanserine etkisi olup olmadığını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

SÜTYEN TOKSİN SALINIMINI ENGELLEMEZ

Meme, yapısı gereği toksin salgılayan bir organ olmadığı için sütyenin onu sıkıştırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasını engellemesi, dolaylı olarak da kansere neden olması tıbbi olarak mümkün değil. Bu nedenle sütyenin toksinler nedeniyle kanser riskini arttırdığına dair kanıtlanmış bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz.

SÜTYEN TERLEMEYİ ENGELLEMEZ

Zararlı maddeler koltuk altlarında yer alan ter bezleri aracılığı ile salgılanan ter sayesinde dışarı atılır. Fakat hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Bu nedenle sütyen kullanımının ter bezleri yoluyla vücuttan atılan zararlı maddelerin yok olmasını engellediği bu nedenle de meme kanserine bir etkisi bulunduğunu söylemek yanlıştır.