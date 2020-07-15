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Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun yıllardır süregelen tartışmalardan biri de sütyen kullanımının herhangi bir olumsuz etkisinin olup olmadığı. İncecik bir kumaş parçası olsa bile sütyenler çoğu kadın için hem en sevimsiz hem de olmazsa olmaz eşyalardan biri. Peki, rahatsızlık yaratsa da kusursuz bir görünümün anahtar parçalarından biri olan sütyenlerin gerçekten de meme kanseri ihtimalini arttırma durumu söz konusu mu?

Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...

Sütyenin uzun saatler boyunca, özelikle de gece yatarken kullanımının meme kanseri riskini arttırdığına dair söylemler bulunuyor. Sütyenin memeyi sıkıştırdığı, bunun da lenf dolaşımını bozduğu ve meme kanserini tetiklediği ileri sürülüyor. Sütyen kullanımının ve tercihinin meme kanserine etkisi olup olmadığını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

SÜTYEN TOKSİN SALINIMINI ENGELLEMEZ

Meme, yapısı gereği toksin salgılayan bir organ olmadığı için sütyenin onu sıkıştırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasını engellemesi, dolaylı olarak da kansere neden olması tıbbi olarak mümkün değil. Bu nedenle sütyenin toksinler nedeniyle kanser riskini arttırdığına dair kanıtlanmış bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz.

SÜTYEN TERLEMEYİ ENGELLEMEZ

Zararlı maddeler koltuk altlarında yer alan ter bezleri aracılığı ile salgılanan ter sayesinde dışarı atılır. Fakat hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Bu nedenle sütyen kullanımının ter bezleri yoluyla vücuttan atılan zararlı maddelerin yok olmasını engellediği bu nedenle de meme kanserine bir etkisi bulunduğunu söylemek yanlıştır.

DAR SÜTYENLER MEME KANSERİNE NEDEN OLMAZ

Bir sütyenin dar olup olmaması ile meme kanseri arasında bir ilişki bulunmaz. Meme kanseri kalıtsal hastalıklar ve kötü huylu tümörlere bağlı olarak gelişen bir hastalık olduğu için sütyen seçimi ya da seçilen sütyenin bedeni ile meme kanseri arasında bir bağlantı yoktur.

SÜTYEN MALZEMESİ İLE MEME KANSERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ BULUNMUYOR

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, kullanılan sütyenin hangi malzemeden üretildiği, büyüklüğü veya darlığı, gün içerisinde ne kadar süre takıldığı ile meme kanseri arasında bir ilişki bulunduğuna dair bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ve sonuçlandırılan herhangi bir çalışma yok. Sadece cildinizde alerjik reaksiyona neden olmaması için pamuklu ve organik kumaşları tercih edebilir; canınızı acıtmaması ya da rahatınızı bozmaması için ise tam bedeninize uygun sütyenleri tercih edebilirsiniz.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Bu yazıda özetle, ister telli ister telsiz, ister pamuklu ister naylon dokulu olsun; sütyen kullanımı ile meme kanseri arasında kanıtlanmış bir ilişki bulunmadığını anlatmaya çalıştık. Kadınların meme kanseri konusundaki riskleri öğrenmek, kendilerini meme kanserinden korumak ya da bu hastalığa yakalandılarsa erken teşhis için nelere odaklanmaları gerektiğini bilmeleri gerçekten çok önemli. Meme kanseri riski taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için her yıl düzenli olarak bir uzmana görünmelisiniz çünkü erken teşhis hayat kurtarır.

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