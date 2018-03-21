Sütyenler fora! Hollywood yıldızları doğru mu yapıyor?

Bir de Fransızların yaptığı bir araştırmada, sütyen takmanın göğsü şekillendirdiği teorisinin doğru olmadığı ortaya çıkınca, bu alışkanlık nasıl bir seyir izleyecek merak konusu.
Kadın giysilerinin olmazsa olmaz parçası olan ve artık iç giyimden çıkarak dış giyim haline gelen sütyenle ilgili yapılan bir araştırma bazı tabuları yıkıyor. Yıllar süren araştırmaların ardından, Fransa’da yapılan bir çalışma ile bilinenin aksine, bu vazgeçilmez giyimin aslında hiçbir yararı olmadığı ortaya çıktı.
Göğüs dokusuna zarar veriyor
Besancon’un Franche-Comte Üniversitesinden, profesör Jean- Denis Rouillon’un açıklamasına göre, sütyenin hiçbir yararı olmamakla beraber, göğüs dokusuna zarar da veriyor.
15 yıl süren bu araştırmada, Fransa’nın Doğusunda bulundan Besancon Üniversitesi, otuz beş gönüllü kadının göğüslerinde meydana gelen değişiklikleri inceledi ve test etti. Bu gözleme katılan kadınlar on sekiz ve otuz beş yaş arasında olanlardan seçildi.
Göğüsler sütyensiz daha dik
Araştırmanın ilk sonuçlarında elde edilen bulgulara göre, sütyen giymeyen kadınların göğüslerinin daha diri kaldığı ve her gün sütyen giyenlere nazaran daha az çatlak oluştuğu gözlendi.
Araştırmanın bir başka sonucu ise, bu iç çamaşırının kullanımının, göğüslerde yıllar içinde meydana gelen sarkmaları önlemediği, aksine bu süreci daha da hızlandırdığı oldu. Profesör Rouillon’a göre, göğüsleri yer çekiminden mahrum bırakmanın, ne tıbbi, ne fizyolojik, ne de anatomik açıdan bir faydası var. Bu durumdaki göğüsler, sarkmaya çok daha yatkın oluyorlar.
Profesör, göğüsleri yerinde tutanın, göğüs kasları olması gerektiğini savunuyor. Bu iç çamaşırları giyildiği takdirde, kaslar fonksiyonlarını yitiriyor ve göğüsler sarkmaya başlıyor. Profesör ayrıca, daha önce hiç sütyen giymemiş olan kadınların göğüs uçlarının da daha diri olduğunu belirtiyor.
Bu arada, Medical News Today’de yer alan bir habere göre; milyonlarca kadın ise daha sağlıklı olduğunu düşündüğünden sütyenlerini çıkarmıyor. Bu konuda farklı görüşler olsa da bazı uzmanlara göre, sütyen takmadığınızda olacaklar şöyle;
Göğüsler büyür
İlk bakışta bu pek mümkün görünmese de, sütyen takılmadığında göğüs kasları daha fazla çalışır. Bu da göğsünüzün güçlenmesine ve zamanla büyümesine neden olur.
Göğüs şekillenir
Fransızların yaptığı bir araştırmada sütyenin aslında göğsün şekillenmesini engellediği belirlendi ve daha doğal göğüslere sahip olmak isteyenlerin sütyen kullanmaması gerektiği belirtildi.
Göğüsleriniz rahatlar
Yine aynı araştırmada sütyen takmayanların takanlara göre daha rahat hissettikleri görüldü. Yanlış tarzda veya yanlış bedende sütyen kullanıyorsanız, kan akışınız engellenir, nefes almakta güçlük çekebilirsiniz. Takmadığınız zamanlarda ise daha rahat nefes alıp rahatlarsınız. Zaten kadınların çoğu da sütyen takmadıkları zaman daha rahat olduklarını belirtirler.
Daha iyi uyursunuz
Kadınların çoğu uyurken sütyen takmazlar, çünkü bunun zararlı olduğunu bilirler. İyi uyumak ve gevşemek için sütyen takmamanızda fayda vardır. Uzmanların, çıplak uyumanın kaliteli uyku için gerekli olduğu fikrini de düşünürsek, geceleri takmamanız rahatlamanızı sağlayacaktır.
Göğüsleriniz dikleşir
Yapılan araştırmalarda, sütyen takan kadınların göğüs kaslarının tembelleştiği görüldü. Sütyen takmayan kadınların ise göğüslerinin daha dik olduğu tespit edildi.
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