Sütyenler fora! Hollywood yıldızları doğru mu yapıyor?

Bir de Fransızların yaptığı bir araştırmada, sütyen takmanın göğsü şekillendirdiği teorisinin doğru olmadığı ortaya çıkınca, bu alışkanlık nasıl bir seyir izleyecek merak konusu.

Kadın giysilerinin olmazsa olmaz parçası olan ve artık iç giyimden çıkarak dış giyim haline gelen sütyenle ilgili yapılan bir araştırma bazı tabuları yıkıyor. Yıllar süren araştırmaların ardından, Fransa’da yapılan bir çalışma ile bilinenin aksine, bu vazgeçilmez giyimin aslında hiçbir yararı olmadığı ortaya çıktı.

Göğüs dokusuna zarar veriyor

Besancon’un Franche-Comte Üniversitesinden, profesör Jean- Denis Rouillon’un açıklamasına göre, sütyenin hiçbir yararı olmamakla beraber, göğüs dokusuna zarar da veriyor.

15 yıl süren bu araştırmada, Fransa’nın Doğusunda bulundan Besancon Üniversitesi, otuz beş gönüllü kadının göğüslerinde meydana gelen değişiklikleri inceledi ve test etti. Bu gözleme katılan kadınlar on sekiz ve otuz beş yaş arasında olanlardan seçildi.

Göğüsler sütyensiz daha dik

Araştırmanın ilk sonuçlarında elde edilen bulgulara göre, sütyen giymeyen kadınların göğüslerinin daha diri kaldığı ve her gün sütyen giyenlere nazaran daha az çatlak oluştuğu gözlendi.