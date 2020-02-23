HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın farklı bölgelerinde çekirge istilası yaşandı.

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan’daki Riyad, Dammam, Hail, El-Kasım bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde çekirge istilası yaşandı.

Riyad ve Dammam şehirlerini bağlayan bir otoyol çekirgeler yüzünden neredeyse kapandı. Resmi kaynaklara göre güneyden esen rüzgar ve kuraklık nedeniyle çekirgeler Yemen’den göç ediyor.

Suudi Arabistan Tarım Bakanlığın sözcüsü Abdullah Aba Al-Khail, bu dönemde hava değişikliği nedeniyle yaşanan çekirge istilasının tarıma zarar vermesini önlemek için gerekli önemlerin alındığını söyledi. Al-Khail, yaklaşık 17 bin hektarlık tarım alanında gübre ve ilaçlamanın yapıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Hamaney'den koronavirüs açıklamasıHamaney'den koronavirüs açıklaması
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Çekirge Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Diğer Haberler
İsrail’den koronavirüs yasağı

İsrail’den koronavirüs yasağı

Türkmenistan ve Pakistan İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İki ülke İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İran dini lideri Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.