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Suudi Arabistan’da katliam gibi kaza! Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

28.03.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’da meydana gelen feci kazada, umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’da katliam gibi kaza! Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi.

YEMEN'DEN GELEN UMRECİLERİ TAŞIYORDU

Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

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Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı. (İHA)

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trafik kazası Suudi Arabistan

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