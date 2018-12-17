Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ABD Senatosu'nda oylanan ve cinayetten Suudi Veliaht Prens Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören yasa tasarısı kabul edilmişti. Tasarıya Riyad cephesinden ilk yanıt geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor.

