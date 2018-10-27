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Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cubeyr, şüphelilerin Suudi Arabistan'da yargılanacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyledi. Jubeir ayrıca, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Cubeyr ayrıca, Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE'DE YARGILANSINLAR' TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada cinayetle suçlanan 18 kişiyi Türkiye’de yargılama teklifinde bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Adil el-Cubeyr

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şüpheliler bağımsız adil ve adaletli ehli müslim insanlar tarafından yargılanacak çok şükür .Hamdolsun torba dolsun
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