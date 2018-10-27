Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyledi. Jubeir ayrıca, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Cubeyr ayrıca, Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE'DE YARGILANSINLAR' TEKLİFİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada cinayetle suçlanan 18 kişiyi Türkiye’de yargılama teklifinde bulunmuştu.



