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Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından Cazan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Havaalanı'na saldırı için gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Cazan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Havaalanı'nı hedef almaya çalışan Husilere ait SİHA'nın Kraliyet Hava Kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ise SİHA'yla düzenlenen saldırıda Kral Abdullah bin Abdulaziz Havaalanı'ndaki savaş uçaklarının hedef alındığını ve saldırının başarılı olduğunu iddia etti.

Yemen'deki Husiler, bir haftadan bu yana aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan kentlerindeki belirli noktalara hava saldırıları düzenliyor.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran ve Cazan Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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SİHA Suudi Arabistan Yemen

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