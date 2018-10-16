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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:02 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için "mavi ışık"la inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil pek çok cinayeti mavi ışık yöntemiyle çözmüştü.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

TÜRK HEYET GİRİŞ YAPTI

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluğa gelmesinin ardından, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de binaya girdi.

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi.

Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü.

Ortak çalışma grubundaki yetkililerin başkonsolosluktaki incelemeleri sürüyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin konsolosluğun içinde, çatısında ve bahçesindeki çalışmaları devam ediyor.

Levent'teki başkonsoloslukta inceleme yapan uzman ekiplerin, binanın içindeki odalarda çalışmaları sürüyor.

MAVİ IŞIK YANSIDI

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.

maviisk

Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları devam ediyor.

MAVİ IŞIK YÖNTEMİ NEDİR?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan izleri tespit edilebiliyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

EKİPTE KİMLER VAR

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

(AA)

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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Cemal Kaşıkçı kayıp suudi gazeteci inceleme Son dakika mavi ışık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bi gidin yaa,ne bulacağınızı umuyorşunuz,her yerde kamera var,giriş var çıkış yok aramaya ne gerek var,çağırın müge anlıyı..
adamlar paketleyip götürmüşlerdir orda tutacak yada öldürecek halleri yok.
''Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. '' diyor,e haberciler acaba hiç mavi-yeşil renk yansıması gördüler mi acaba??? Merak ettim valla...
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