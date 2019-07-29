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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2019 01:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Abdulaziz'in, yarın yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Selman bin Abdulaziz Bender bin Abdulaziz

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