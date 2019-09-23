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Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - Türkiye, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu paylaşmaktadır, bu hedefin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu paylaştığını belirterek, "Bu hedefin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Suudi Arabistan Milli Günü, başkentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Pakdemirli, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Pakdemirli, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlü kültürel ve insani bağlara sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştiğini söyledi.

İki kutsal mescidin hizmetkarlığını yapan Suudi Arabistan'ın bu yönüyle İslam dünyasında özel bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin bu ülkeyle ilişkilerine önem verdiğinin altını çizdi.

Pakdemirli, iki ülke ve bulunduğu bölgenin son dönemde karşı karşıya olduğu sınamaların ilişkileri tüm alanlarda daha da güçlendirmeleri gerektirdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ile özellikle ekonomik alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine işaret eden Pakdemirli, "Bu çerçevede Türkiye, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu paylaşmaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

- "Suudi Arabistan'ın istikrarı tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor"

Büyükelçi El-Hireyci de Suudi Arabistan'ın istikrarının tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Aramco'nun vurulması sonrası petrol fiyatlarının nasıl arttığını gördük." dedi.

Ülkesinin, Türkiye'nin de dahil olduğu tüm İslam alemiyle iyi ilişkiler hedeflediğinin altını çizen El-Hireyci, tüm Müslümanlar için huzur, refah ve istikrarın daim olması temennisinde bulundu.

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