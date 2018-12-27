HABER

"Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden inşası için yeni bir söz vermedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği yetkilisi: - "Suudi Arabistan ağustos ayından bu yana Suriye'nin yeniden inşası için fon sağlanması konusunda yeni bir söz vermedi" - ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis: - "Başkan Trump, söz konusu paylaşımında Suudi Arabistan'dan alınan yeni bir sözü kastetmedi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin yeniden inşası için gereken parayı ABD'nin yerine ödeyeceğine dair açıklaması üzerine Washington'daki Suudi Büyükelçilik yetkilisi, ülkesinin bu konuda yeni bir söz vermediğini belirtti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından önceki gün Twitter hesabından yaptığı, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğine yönelik açıklaması, "Suudi Arabistan ve Beyaz Saray arasında bu konuda yeni bir anlaşma mı yapıldı?" sorusunu akla getirdi.

Konuyla ilgili Amerikan CNBC'ye konuşan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili, ülkesinin ağustos ayından bu yana "Suriye'nin yeniden inşası için fon sağlanması konusunda yeni bir söz vermediğini" belirtti.

- ABD'li yetkiliden "yeni bir söz yok" açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis de yaptığı açıklamada, Trump'ın, söz konusu paylaşımında Suudi Arabistan'dan alınan yeni bir sözü kastetmediğini belirtti.

Marquis, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon üyelerinin katkılarını memnuniyetle karşılıyor, buna Suudi Arabistan'ın geçmişte yaptığı çok güçlü katkılar da dahil. DEAŞ'ı kalıcı olarak yenmek için bu örgütten temizlenen alanlarda istikrarı sağlamak da dahil, çabalarımızı sürdürürken, bu çabaların yükünü paylaşmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın iş birliği içinde olacağız."

- Trump'ın Suriye'den çekilme kararı

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5 bin mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararı Washington'da tepki uyandırmış, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladıDev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı
Ardahan’da okullara kar tatiliArdahan’da okullara kar tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.